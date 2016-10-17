Меню
Восток-Запад 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Восток-Запад
Киноафиша Сериалы Восток-Запад Сезоны Сезон 1

Восток-Запад 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 24
Продолжительность сезона 19 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Восток-Запад»

В 1 сезоне сериала «Восток-Запад» молодая русская женщина Татьяна никак не может забеременеть. Уже десять лет она живет в гражданском браке с любимым мужчиной Игорем, но судьба не дарит им малыша. В детстве Таня говорила с гадалкой и запомнила, что она станет матерью аж четверых детей, но, похоже, Игорь не разделяет ее мечту. В отчаянии она решает обратиться к заграничным врачам. В Турции принимает всемирно известный репродуктолог Кемаль, и пара едет в Стамбул. Кемаль оказывается поистине волшебником: уже через две недели Таня получает положительный тест. Но теперь уже она не уверена, что ждет ребенка именно от Игоря.

Список серий 1-го сезона сериала «Восток-Запад» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 октября 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 октября 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
24 октября 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 октября 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
25 октября 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
25 октября 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
26 октября 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
26 октября 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
27 октября 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
27 октября 2016
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
31 октября 2016
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
31 октября 2016
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
1 ноября 2016
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
1 ноября 2016
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
2 ноября 2016
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
2 ноября 2016
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
3 ноября 2016
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
3 ноября 2016
График выхода всех сериалов
