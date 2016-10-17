В 1 сезоне сериала «Восток-Запад» молодая русская женщина Татьяна никак не может забеременеть. Уже десять лет она живет в гражданском браке с любимым мужчиной Игорем, но судьба не дарит им малыша. В детстве Таня говорила с гадалкой и запомнила, что она станет матерью аж четверых детей, но, похоже, Игорь не разделяет ее мечту. В отчаянии она решает обратиться к заграничным врачам. В Турции принимает всемирно известный репродуктолог Кемаль, и пара едет в Стамбул. Кемаль оказывается поистине волшебником: уже через две недели Таня получает положительный тест. Но теперь уже она не уверена, что ждет ребенка именно от Игоря.