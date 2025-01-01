Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Восток-Запад
Киноафиша Сериалы Восток-Запад Сезоны

Восток-Запад, список сезонов

Восток-Запад 16+
Год выпуска 2016
Страна Украина/Турция
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Восток-Запад»
Восток-Запад - Сезон 1 Сезон 1
24 эпизода 17 октября 2016 - 3 ноября 2016
 
Восток-Запад - Сезон 2 Сезон 2
24 эпизода 14 мая 2018 - 31 мая 2018
 
1 сезон «Института» Кинга взорвал нервы фанатам, но что будет дальше? 2 сезон не за горами и кое-что о нем уже известно
Считаете себя знатоком магии? Обожаете Гарри Поттера? Попробуйте пройти этот тест — ошибаются даже фанаты
Снято по реальным событиям: создатели «Первого отдела» начали работу над сериалом «Ничья в пользу КГБ» — вот что известно
Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков
Балабанов не оставил выбора: в «Брате» Бодров не хотел произносить всего одну фразу — по итогу ее и запомнили
Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу
Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия
«Да начнутся голодные игры»: почему комбо с «Леди Баг» оказалось круче розовых бургеров Hello Kitty — маркетолог о феномене мульта
Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»
Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку
Микки Маус попал в «Шоу Трумана»: свежий мульт о мышке точно понравится тем, кто испытывал депрессию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше