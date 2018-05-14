Во 2 сезоне сериала «Восток-Запад» Татьяна никак не может решить, стоит ли ей остаться жить в Турции или отправиться на родину. Она растит малыша Османа, но все еще не знает, кто на самом деле является отцом ее сына – турецкий врач Кемаль или ее русский возлюбленный Игорь. Она решается сделать тест ДНК, но в это время Игорь узнает о беременности своей новой девушки Наташи и отказывается от любых притязаний на Османа. А Кемаль увлечен открытием своей собственной новой клиники, поэтому он не может выкроить время для серьезного разговора с женщиной. В это время в Турцию приезжают на заработки две соотечественницы Тани – Настя и Вика.