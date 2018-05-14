Меню
Восток-Запад 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Восток-Запад
Киноафиша Сериалы Восток-Запад Сезоны Сезон 2

Восток-Запад 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 24
Продолжительность сезона 19 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Восток-Запад»

Во 2 сезоне сериала «Восток-Запад» Татьяна никак не может решить, стоит ли ей остаться жить в Турции или отправиться на родину. Она растит малыша Османа, но все еще не знает, кто на самом деле является отцом ее сына – турецкий врач Кемаль или ее русский возлюбленный Игорь. Она решается сделать тест ДНК, но в это время Игорь узнает о беременности своей новой девушки Наташи и отказывается от любых притязаний на Османа. А Кемаль увлечен открытием своей собственной новой клиники, поэтому он не может выкроить время для серьезного разговора с женщиной. В это время в Турцию приезжают на заработки две соотечественницы Тани – Настя и Вика.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Восток-Запад» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 25
Сезон 2 Серия 1
14 мая 2018
Серия 26
Сезон 2 Серия 2
14 мая 2018
Серия 27
Сезон 2 Серия 3
15 мая 2018
Серия 28
Сезон 2 Серия 4
15 мая 2018
Серия 29
Сезон 2 Серия 5
16 мая 2018
Серия 30
Сезон 2 Серия 6
16 мая 2018
Серия 31
Сезон 2 Серия 7
17 мая 2018
Серия 32
Сезон 2 Серия 8
17 мая 2018
Серия 33
Сезон 2 Серия 9
21 мая 2018
Серия 34
Сезон 2 Серия 10
21 мая 2018
Серия 35
Сезон 2 Серия 11
22 мая 2018
Серия 36
Сезон 2 Серия 12
22 мая 2018
Серия 37
Сезон 2 Серия 13
23 мая 2018
Серия 38
Сезон 2 Серия 14
23 мая 2018
Серия 39
Сезон 2 Серия 15
24 мая 2018
Серия 40
Сезон 2 Серия 16
24 мая 2018
Серия 41
Сезон 2 Серия 17
28 мая 2018
Серия 42
Сезон 2 Серия 18
28 мая 2018
Серия 43
Сезон 2 Серия 19
29 мая 2018
Серия 44
Сезон 2 Серия 20
29 мая 2018
Серия 45
Сезон 2 Серия 21
30 мая 2018
Серия 46
Сезон 2 Серия 22
30 мая 2018
Серия 47
Сезон 2 Серия 23
31 мая 2018
Серия 48
Сезон 2 Серия 24
31 мая 2018
График выхода всех сериалов
