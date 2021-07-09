В 3 сезоне 9 серии сериала «Вирджин-Ривер» все жители города прощаются с одним из важных героев. В это же время Бри переживает не самый простой период в жизни. Мэл и Джек решают вновь встретиться, чтобы обсудить возможное совместное будущее.
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