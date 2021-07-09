В 3 сезоне 7 серии сериала «Вирджин-Ривер» сотрудники полиции вызывают Брэди на допрос. Параллельно Джек решает обсудить с адвокатом вопросы опеки, что только ухудшает ситуацию. Умудренная собственным опытом Мюриэл решает дать Доку важный совет.
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