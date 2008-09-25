В 3 сезоне 9 серии сериала «Дурнушка Бетти» Бетти и Марк соперничают за единственное место в учреждении, обучение в котором гарантирует работу редактором. Вильгельмина продумывает план соблазнения Конора, а Дэниел проводит время с Молли.
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