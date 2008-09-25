В 3 сезоне 20 серии сериала «Дурнушка Бетти» Бетти оказывается в сложной ситуации – ей предстоит выбирать между доверием своего парня и помощью Дэниелу. Вильгельмина же задумывается о том, что ее ребенок на самом деле принадлежит Кристине и Стюарту.
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