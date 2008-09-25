В 3 сезоне 11 серии сериала «Дурнушка Бетти» Бетти начинает обучение на курсе молодых редакторов и тут же получает задание завести больше сорока знакомств в сфере глянца. А Вильгельмина подталкивает Дэниела на признание в своих чувствах к Молли.
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