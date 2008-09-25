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Киноафиша Сериалы Дурнушка Бетти Сезоны Сезон 3 Серия 5

Дурнушка Бетти 2006 - 2010 5 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Дурнушка Бетти»
Проект Манхеттен
Сезон 3 / Серия 1 25 сентября 2008
Чувства к врагу
Сезон 3 / Серия 2 2 октября 2008
Преступления моды
Сезон 3 / Серия 3 9 октября 2008
Страна Бетти Суарез
Сезон 3 / Серия 4 16 октября 2008
Бабушкины трусы
Сезон 3 / Серия 5 23 октября 2008
Опасная ягода
Сезон 3 / Серия 6 30 октября 2008
Любовь зла
Сезон 3 / Серия 7 6 ноября 2008
Девочка Торнадо
Сезон 3 / Серия 8 13 ноября 2008
Бетти встретилась с ЙЭТИ
Сезон 3 / Серия 9 20 ноября 2008
Дрянная Аманда
Сезон 3 / Серия 10 4 декабря 2008
Платье для успеха
Сезон 3 / Серия 11 8 января 2009
Сестры на грани нервного срыва
Сезон 3 / Серия 12 22 января 2009
Поцелуй
Сезон 3 / Серия 13 5 февраля 2009
Личная жизнь Игнасио
Сезон 3 / Серия 14 12 февраля 2009
Нет ничего лучше моды
Сезон 3 / Серия 15 19 февраля 2009
Полный крах
Сезон 3 / Серия 16 26 февраля 2009
Папочка
Сезон 3 / Серия 17 5 марта 2009
Главная проблема
Сезон 3 / Серия 18 12 марта 2009
Спорный вопрос
Сезон 3 / Серия 19 19 марта 2009
Пасхальный кролик
Сезон 3 / Серия 20 30 апреля 2009
Идентификация
Сезон 3 / Серия 21 7 мая 2009
Под звездами
Сезон 3 / Серия 22 14 мая 2009
Крученый мяч
Сезон 3 / Серия 23 21 мая 2009
Падение
Сезон 3 / Серия 24 21 мая 2009
О чем серия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Дурнушка Бетти» Бетти решает быть мудрее и не мстить школьной задире Кимми Киган, когда та случайно устраивается на работу в «Мод». Дэниел тем временем осознает, что хочет семью, и обращается в службу знакомств.

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