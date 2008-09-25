В 3 сезоне 10 серии сериала «Дурнушка Бетти» Бетти и Аманду ставят в пару, чтобы они вместе написали статью для электронной версии «Мод». Дэниел не упускает возможности проводить больше времени с Молли, а Вильгельмина узнает, что у нее будет сын.
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