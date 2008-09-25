В 3 сезоне 12 серии сериала «Дурнушка Бетти» Вильгельмина полностью погружается в романтические отношения с Конором, что начинает плохо влиять на ее работу. А Бетти случайно отправляет в печать фотографии с совместного отпуска Дэниела и Молли.
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