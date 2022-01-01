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Киноафиша Сериалы Дурнушка Бетти Сезоны
Дурнушка Бетти (2006 - 2010), список сезонов Ugly Betty 12+
Год выпуска 2006
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
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Список сезонов сериала «Дурнушка Бетти»
Дурнушка Бетти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 23 эпизода
 
Дурнушка Бетти - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 18 эпизодов
 
Дурнушка Бетти - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 24 эпизода
 
Дурнушка Бетти - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2009, 20 эпизодов
 
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