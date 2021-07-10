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Уцелевшие 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уцелевшие
Киноафиша Сериалы Уцелевшие Сезоны Сезон 1

Уцелевшие 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Уцелевшие»

В 1 сезоне сериала «Уцелевшие» речь идет о следователе Кирилле Решетове, который вынужден разбираться с событиями давно минувших дней. Около 20 лет назад он вместе со своей коллегой и любимой девушкой Натальей работал над делом, связанным с бандитской группировкой, которая держала в страхе весь Ярославль. Лидера банды убили, а его брата Мартына посадили за решетку. Однако теперь он вышел на свободу. Вскоре Кирилл узнает, что Наталью убили. Он не видел ее много лет, однако немедленно выезжает в Ярославль.

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Уцелевшие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 июля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 июля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 июля 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 июля 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 июля 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 июля 2021
График выхода всех сериалов
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