В 1 сезоне сериала «Уцелевшие» речь идет о следователе Кирилле Решетове, который вынужден разбираться с событиями давно минувших дней. Около 20 лет назад он вместе со своей коллегой и любимой девушкой Натальей работал над делом, связанным с бандитской группировкой, которая держала в страхе весь Ярославль. Лидера банды убили, а его брата Мартына посадили за решетку. Однако теперь он вышел на свободу. Вскоре Кирилл узнает, что Наталью убили. Он не видел ее много лет, однако немедленно выезжает в Ярославль.