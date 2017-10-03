Страшные истории в двух предложениях 2019 6 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Страшные истории в двух предложениях»
Джентльмен
Сезон 1 / Серия 13 октября 2017
Извиваться
Сезон 1 / Серия 210 октября 2017
Наследие
Сезон 1 / Серия 317 октября 2017
Скрыть
Сезон 1 / Серия 424 октября 2017
Потомок
Сезон 1 / Серия 531 октября 2017
Руководство
Сезон 1 / Серия 629 августа 2019
Единственный ребенок
Сезон 1 / Серия 75 сентября 2019
Маленькие монстры
Сезон 1 / Серия 812 сентября 2019
Трилогия
Сезон 1 / Серия 919 сентября 2019
О чем cерия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Страшные истории в двух предложениях» действие разворачивается вокруг девушки-видеоблогера. Она снимает на камеру буквально все, что происходит в ее жизни. В какой-то момент героиня понимает, что в ее доме кто-то есть.
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