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Киноафиша Сериалы Страшные истории в двух предложениях Сезоны Сезон 1 Серия 6

Страшные истории в двух предложениях 2019 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Страшные истории в двух предложениях»
Джентльмен
Сезон 1 / Серия 1 3 октября 2017
Извиваться
Сезон 1 / Серия 2 10 октября 2017
Наследие
Сезон 1 / Серия 3 17 октября 2017
Скрыть
Сезон 1 / Серия 4 24 октября 2017
Потомок
Сезон 1 / Серия 5 31 октября 2017
Руководство
Сезон 1 / Серия 6 29 августа 2019
Единственный ребенок
Сезон 1 / Серия 7 5 сентября 2019
Маленькие монстры
Сезон 1 / Серия 8 12 сентября 2019
Трилогия
Сезон 1 / Серия 9 19 сентября 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Страшные истории в двух предложениях» действие разворачивается вокруг девушки-видеоблогера. Она снимает на камеру буквально все, что происходит в ее жизни. В какой-то момент героиня понимает, что в ее доме кто-то есть.

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