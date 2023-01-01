В 1 сезоне 2 серии сериала «Твин Пикс» федерал продолжает расследование, допрашивая местных жителей. Выясняется, что психиатр Джакоби и наркоторговец Лео связаны с трагедией. Донна и Одри пытаются вычислить убийцу самостоятельно.
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