В 1 сезоне 8 серии сериала «Твин Пикс» борьба за лесопилку продолжается. Бен Хорн отдает Лео приказ сжечь цех, тогда как агент Купер и шериф Труман выходят на след Жака Рено, но оказывается слишком поздно. Надин решает покончить жизнь самоубийством.
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