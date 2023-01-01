В 1 сезоне 5 серии сериала «Твин Пикс» заговор вокруг лесопилки приводит к неожиданным последствиям. Купер и его коллеги выходят на след Однорукого из кошмарного сна. На допросе подозреваемый раскрывает шокирующие детали преступления.
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail