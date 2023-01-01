В 1 сезоне 1 серии сериала «Твин Пикс» в тихом провинциальном городке происходит зверское убийство старшеклассницы Лоры. К расследованию шерифа Трумана и его неопытных помощников подключается молодой агент ФБР из Филадельфии.
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