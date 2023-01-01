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Киноафиша Сериалы Твин Пикс Сезоны Сезон 1 Серия 1

Твин Пикс 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Твин Пикс»
Происшествие на северо-западе
Сезон 1 / Серия 1 8 апреля 1990
Следы в никуда
Сезон 1 / Серия 2 12 апреля 1990
Дзен, или Умение поймать убийцу
Сезон 1 / Серия 3 19 апреля 1990
Покойся с болью
Сезон 1 / Серия 4 26 апреля 1990
Однорукий
Сезон 1 / Серия 5 3 мая 1990
Сны Купера
Сезон 1 / Серия 6 10 мая 1990
Время осмысления
Сезон 1 / Серия 7 17 мая 1990
Последний вечер
Сезон 1 / Серия 8 23 мая 1990
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Твин Пикс» в тихом провинциальном городке происходит зверское убийство старшеклассницы Лоры. К расследованию шерифа Трумана и его неопытных помощников подключается молодой агент ФБР из Филадельфии.

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