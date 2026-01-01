Оповещения от Киноафиши
Тернер и Хуч
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Тернер и Хуч
Основные места съемок сериала Тернер и Хуч
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Где снимали известные сцены
Студия
Офис 200, 4084 Макконнелл-драйв, Бернаби, Британская Колумбия, Канада
Даты съемок сериала Тернер и Хуч
22 сентября 2020 - 16 апреля 2021
