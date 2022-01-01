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Ванесса Ленгиз
Ванесса Ленгиз
Vanessa Lengies
О персоне
Фильмография
Ванесса Ленгиз
Vanessa Lengies
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Дата рождения
21 июля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Монреаль, Квебек, Канада
Рост
157 см
Биография Ванессы Ленгиз
Родилась 21 июля 1985 года. Монреаль, Квебек, Канада.
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