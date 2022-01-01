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Скоро в прокате "Сердце пармы"
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Белая принцесса
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Актеры сериала «Белая принцесса»
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Актеры сериала «Белая принцесса»
Вся информация о сериале
Мишель Фэйрли
Michelle Fairley
Lady Margaret Beaufort
Росси де Пальма
Rossy de Palma
Isabella of Castile, the Queen of Castile
Сьюки Уотерхаус
Suki Waterhouse
Cecily of York
Винсент Риган
Vincent Regan
Jasper Tudor
Эсси Дэвис
Essie Davis
Dowager Queen Elizabeth Woodville
Кэролайн Гудолл
Caroline Goodall
Cecily, Duchess of York
Ричард Диллэйн
Richard Dillane
Sir Thomas Stanley
Кеннет Крэнэм
Kenneth Cranham
Bishop Morton
Джоэнн Уэлли
Joanne Whalley
Margaret, Duchess of Burgundy
Эдриан Роулинз
Adrian Rawlins
John de la Pole, Duke of Suffolk
Патрик Гибсон
Patrick Gibson
The Boy
Джоди Комер
Jodie Comer
Elizabeth "Lizzie" of York
Rebecca Benson
Margaret "Maggie" Plantagenet
Эми Мэнсон
Amy Manson
Cathy Gordon
Джейкоб Коллинс-Леви
Jacob Collins-Levy
King Henry VII
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