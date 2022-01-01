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Киноафиша Сериалы Белая принцесса Актеры и роли

Актеры сериала «Белая принцесса»

Актеры сериала «Белая принцесса» Вся информация о сериале
Мишель Фэйрли
Мишель Фэйрли Michelle Fairley
Lady Margaret Beaufort Росси де Пальма
Росси де Пальма Rossy de Palma
Isabella of Castile, the Queen of Castile Сьюки Уотерхаус
Сьюки Уотерхаус Suki Waterhouse
Cecily of York Винсент Риган
Винсент Риган Vincent Regan
Jasper Tudor Эсси Дэвис
Эсси Дэвис Essie Davis
Dowager Queen Elizabeth Woodville Кэролайн Гудолл
Кэролайн Гудолл Caroline Goodall
Cecily, Duchess of York
Ричард Диллэйн Richard Dillane
Sir Thomas Stanley
Кеннет Крэнэм
Кеннет Крэнэм Kenneth Cranham
Bishop Morton Джоэнн Уэлли
Джоэнн Уэлли Joanne Whalley
Margaret, Duchess of Burgundy Эдриан Роулинз
Эдриан Роулинз Adrian Rawlins
John de la Pole, Duke of Suffolk Патрик Гибсон
Патрик Гибсон Patrick Gibson
The Boy Джоди Комер
Джоди Комер Jodie Comer
Elizabeth "Lizzie" of York
Rebecca Benson
Margaret "Maggie" Plantagenet
Эми Мэнсон
Эми Мэнсон Amy Manson
Cathy Gordon
Джейкоб Коллинс-Леви Jacob Collins-Levy
King Henry VII
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