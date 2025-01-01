Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Белая принцесса
Киноафиша Сериалы Белая принцесса Сезоны

Белая принцесса, список сезонов

The White Princess 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Starz

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Белая принцесса»
Белая принцесса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 16 апреля 2017 - 4 июня 2017
 
Угрозы Ишил отправлял вовсе не Мустафа: имя шантажиста раскрыли в 107 серии «Клювенного щербета»
«Челюсти» были хитом, но этот фильм молча переплюнул размах Спилберга: все из-за одного решения режиссера
Netflix безжалостно закрыл эти 3 сериала в 2025 году: зрители были недовольны, но кто их слушал
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше