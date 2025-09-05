Меню
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг

5 сентября 2025 14:50
Могут вернуться и старые герои.

«Белый лотос» — сериал-антология, который за три года превратился в главный курортный хит HBO. Каждый сезон — новая история, новый отель сети White Lotus и новый набор проблем у слишком привилегированных гостей.

В первом сезоне (2021) это были солнечные Гавайи, во втором (2022) — пыльная и соблазнительная Сицилия, в третьем (2025) — экзотический Таиланд. Но формула работает так: даже если герои меняются, кто-то всегда возвращается.

Кто уже был и кто может вернуться

В Сицилию заглянула Таня Маккуойд (Дженнифер Кулидж) с мужем Грегом (Джон Грайз) — оба из первого сезона.

Грег, ставший вдовцом после гибели Тани, уже превратился в «талисман» сериала. Актриса Наташа Ротуэлл уверена: именно он должен вернуться обязательно.

Джон – как ракушка на корабле "Белого лотоса", он всегда рядом, — говорила она.

В Таиланде зрители встретили Белинду Линдси (Наташа Ротуэлл), того самого менеджера с Гавайев. На этот раз она приехала по обмену опытом и даже прихватила с собой сына Зайона (Николас Дюверней).

В финале Белинда уехала богатой и самостоятельной — тоже отличный повод вернуться в 4-м сезоне.

Новая локация — новые возможности

Съемки должны стартовать в ближайшие месяцы. Формула останется прежней: черный юмор, социальная сатира, интриги и обязательное убийство, которое становится двигателем сюжета каждого сезона. Есть новости: локацию уже выбрали.

События нового сезона «Белого лотоса» развернутся во Франции. HBO и шоураннер Майк Уайт вместе с Four Seasons присматриваются сразу к нескольким вариантам:

  • легендарный Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на Лазурном Берегу,
  • парижский George V,
  • горнолыжный курорт Megève в Альпах.
Это значит, что зрителей ждет не только море и пальмы, но, возможно, и роскошные интерьеры Парижа или холодные панорамы гор. Франция открывает новые возможности: здесь изысканная кухня, снобы на каждом шагу и дорогие красивые наряды. Планка теперь максимально высока.

Ранее мы писали: «Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке

Фото: Кадры из сериала «Белый лотос»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
