Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг

«Белый лотос» — сериал-антология, который за три года превратился в главный курортный хит HBO. Каждый сезон — новая история, новый отель сети White Lotus и новый набор проблем у слишком привилегированных гостей.

В первом сезоне (2021) это были солнечные Гавайи, во втором (2022) — пыльная и соблазнительная Сицилия, в третьем (2025) — экзотический Таиланд. Но формула работает так: даже если герои меняются, кто-то всегда возвращается.

Кто уже был и кто может вернуться

В Сицилию заглянула Таня Маккуойд (Дженнифер Кулидж) с мужем Грегом (Джон Грайз) — оба из первого сезона.

Грег, ставший вдовцом после гибели Тани, уже превратился в «талисман» сериала. Актриса Наташа Ротуэлл уверена: именно он должен вернуться обязательно.

Джон – как ракушка на корабле "Белого лотоса", он всегда рядом, — говорила она.

В Таиланде зрители встретили Белинду Линдси (Наташа Ротуэлл), того самого менеджера с Гавайев. На этот раз она приехала по обмену опытом и даже прихватила с собой сына Зайона (Николас Дюверней).

В финале Белинда уехала богатой и самостоятельной — тоже отличный повод вернуться в 4-м сезоне.

Новая локация — новые возможности

Съемки должны стартовать в ближайшие месяцы. Формула останется прежней: черный юмор, социальная сатира, интриги и обязательное убийство, которое становится двигателем сюжета каждого сезона. Есть новости: локацию уже выбрали.

События нового сезона «Белого лотоса» развернутся во Франции. HBO и шоураннер Майк Уайт вместе с Four Seasons присматриваются сразу к нескольким вариантам:

легендарный Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на Лазурном Берегу,

парижский George V,

горнолыжный курорт Megève в Альпах.

Это значит, что зрителей ждет не только море и пальмы, но, возможно, и роскошные интерьеры Парижа или холодные панорамы гор. Франция открывает новые возможности: здесь изысканная кухня, снобы на каждом шагу и дорогие красивые наряды. Планка теперь максимально высока.

