Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сэм Рокуэлл все еще получает чеки за фильм 1989 года (хотя он в нем никогда не снимался)

Сэм Рокуэлл все еще получает чеки за фильм 1989 года (хотя он в нем никогда не снимался)

28 июня 2025 21:00
Сэм Рокуэлл

Актеру досталась всего одна строчка, но и ее в итоге вырезали.

Обладатель премии «Оскар» Сэм Рокуэлл может похвастаться бесчисленным количеством коммерчески успешных фильмов в своем резюме — но там найдется место и картине, за отсутствие в которой, как ни странно, актер все-таки получал выплаты.

Еще в 1980-х Рокуэлл вместе с друзьями и коллегами Майклом Империоли и Кевином Корригэном отправился на прослушивание на роль в биографической драме — роли Рокуэлл и Империоли все-таки получили, но в результате в фильме так и не появились.

Единственную сцену с Сэмом Рокуэллом вырезали из «Держись за меня»

Сэм Рокуэлл все еще получает чеки за фильм 1989 года (хотя он в нем никогда не снимался)

Об этом актер рассказал на одном из недавних интервью, припомнив, что речь шла о совсем короткой сцене, в которой ему нужно было произнести всего одну реплику. По словам Рокуэлла, этот момент в результате так и не вошел в финальную версию «Держись за меня», а создатели фильма отпустили актера со съемочной площадки пораньше, чтобы заплатить ему за один день, а не за всю неделю.

Однако несостоявшееся участие актера в фильме все равно оказалось куда более затратным — как признался Рокуэлл, спустя 36 лет после выхода «Держись за меня» в прокат он все еще получает выплаты за роль, хотя в самом фильме он так и не появился. К слову, Рокуэлл не был единственным, кого в итоге «убрали» из картины — сцену с его другом и коллегой по цеху Майклом Империоли тоже вырезали.

Сэм Рокуэлл стал главной звездой третьего сезона «Белого лотоса» — хотя и не играл ведущую роль

Кадр из сериала «Белый лотос»

Хотя вышедший в феврале третий сезон хитового шоу стал прорывом в карьере для многих исполнителей главных ролей, именно роль Рокуэлла обсуждалась на просторах интернета куда больше. В «Белом лотосе» актер сыграл Фрэнка, друга одного из главных героев Рика — по словам создателя сериала Майка Уайта, Рокуэлл присоединился к актерскому составу в последний момент, а в ходе своего первого появления на экране выдал эпичный и просто незабываемый монолог, за который, по словам зрителей, ему точно должны дать «Эмми».

Кстати, одержимость богачами-злодеями в «Белом лотосе» имеет вполне логичное объяснение — о том, что говорят психологи на эту тему, можно почитать здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит «Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит Читать дальше 22 июля 2025
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Читать дальше 21 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
Майкл Кейн назвал пять своих самых любимых фильмов — как минимум один стал золотой классикой кинематографа Майкл Кейн назвал пять своих самых любимых фильмов — как минимум один стал золотой классикой кинематографа Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше