Сэм Рокуэлл все еще получает чеки за фильм 1989 года (хотя он в нем никогда не снимался)

Обладатель премии «Оскар» Сэм Рокуэлл может похвастаться бесчисленным количеством коммерчески успешных фильмов в своем резюме — но там найдется место и картине, за отсутствие в которой, как ни странно, актер все-таки получал выплаты.

Еще в 1980-х Рокуэлл вместе с друзьями и коллегами Майклом Империоли и Кевином Корригэном отправился на прослушивание на роль в биографической драме — роли Рокуэлл и Империоли все-таки получили, но в результате в фильме так и не появились.

Единственную сцену с Сэмом Рокуэллом вырезали из «Держись за меня»

Об этом актер рассказал на одном из недавних интервью, припомнив, что речь шла о совсем короткой сцене, в которой ему нужно было произнести всего одну реплику. По словам Рокуэлла, этот момент в результате так и не вошел в финальную версию «Держись за меня», а создатели фильма отпустили актера со съемочной площадки пораньше, чтобы заплатить ему за один день, а не за всю неделю.

Однако несостоявшееся участие актера в фильме все равно оказалось куда более затратным — как признался Рокуэлл, спустя 36 лет после выхода «Держись за меня» в прокат он все еще получает выплаты за роль, хотя в самом фильме он так и не появился. К слову, Рокуэлл не был единственным, кого в итоге «убрали» из картины — сцену с его другом и коллегой по цеху Майклом Империоли тоже вырезали.

Сэм Рокуэлл стал главной звездой третьего сезона «Белого лотоса» — хотя и не играл ведущую роль

Хотя вышедший в феврале третий сезон хитового шоу стал прорывом в карьере для многих исполнителей главных ролей, именно роль Рокуэлла обсуждалась на просторах интернета куда больше. В «Белом лотосе» актер сыграл Фрэнка, друга одного из главных героев Рика — по словам создателя сериала Майка Уайта, Рокуэлл присоединился к актерскому составу в последний момент, а в ходе своего первого появления на экране выдал эпичный и просто незабываемый монолог, за который, по словам зрителей, ему точно должны дать «Эмми».

Кстати, одержимость богачами-злодеями в «Белом лотосе» имеет вполне логичное объяснение — о том, что говорят психологи на эту тему, можно почитать здесь.