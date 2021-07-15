В 1 сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Начало» представлено несколько документальных эпизодов, посвященных созданию легендарного постапокалиптического шоу. Каждый эпизод «Начала» посвящен какому-то особо полюбившемуся зрителями персонажу — создатели обсуждают происходящие в сериале события с его перспективы, отмечая его мотивации и вероятный бэкграунд. В проекте также принял участие звездный каст оригинальных «Ходячих». Кроме того, в каждой серии представлен эксклюзивный обзор одиннадцатого сезона.