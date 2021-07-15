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Ходячие мертвецы: Начало 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ходячие мертвецы: Начало
Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы: Начало Сезоны Сезон 1

The Walking Dead: Origins 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ходячие мертвецы: Начало»

В 1 сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Начало» представлено несколько документальных эпизодов, посвященных созданию легендарного постапокалиптического шоу. Каждый эпизод «Начала» посвящен какому-то особо полюбившемуся зрителями персонажу — создатели обсуждают происходящие в сериале события с его перспективы, отмечая его мотивации и вероятный бэкграунд. В проекте также принял участие звездный каст оригинальных «Ходячих». Кроме того, в каждой серии представлен эксклюзивный обзор одиннадцатого сезона.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Ходячие мертвецы: Начало График выхода всех сериалов
Сезон 1
История Дэрила Daryl's Story
Сезон 1 Серия 1
15 июля 2021
История Мэгги Maggie's Story
Сезон 1 Серия 2
22 июля 2021
История Нигана Negan's Story
Сезон 1 Серия 3
29 июля 2021
История Кэрол Carol's Story
Сезон 1 Серия 4
5 августа 2021
График выхода всех сериалов
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