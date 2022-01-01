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Стрим-сервис AMC+

О стрим-сервисе

AMC+ – это стриминговый пакет, который включает в себя лучшие передачи и шоу американского телеканала AMC и не только. Подписчикам предлагают ранний доступ к таким отмеченным наградами сериалам, как «Ходячие мертвецы», «Банды Лондона», «Безумцы» и «Ривьера», а также к множеству популярных фильмов, уникальным фаворитам фестивалей, обширной коллекции фильмов ужасов, научной фантастики и триллеров. Все это доступно на AMC+ по подписке без какой-либо рекламы. Выгодным преимуществом пакета является то, что он включает в себя лучшие коллекции Shudder, IFC Films Unlimited, а также эксклюзивные сериалы и популярные шоу телеканалов SundanceTV, AMC, BBC America. Стриминговый пакет доступен через такие сервисы, как Apple TV Channels, Comcast Xfinity, Amazon Prime Video Channels, DirecTV, Roku, Dish и Sling TV.

Сериалы
Водитель
драма, криминал , США
0.0
Лунная гавань
Лунная гавань
фантастика, триллер 2022, США
0.0
Грязный черный мешок
Грязный черный мешок
вестерн, боевик 2022, США
0.0
Огненный укус
Огненный укус
фэнтези 2021, Великобритания
0.0
Смиты из Ультра-Сити
Смиты из Ультра-Сити
драма, комедия 2021, США
0.0
Северные воды
Северные воды
драма, мистика 2021, Великобритания
0.0
Ходячие мертвецы: Начало
Ходячие мертвецы: Начало
документальный 2021, США
0.0
Убивая Еву
Убивая Еву
драма, криминал, триллер 2018, США
8.0
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