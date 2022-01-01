Стрим-сервис AMC+

AMC+ – это стриминговый пакет, который включает в себя лучшие передачи и шоу американского телеканала AMC и не только. Подписчикам предлагают ранний доступ к таким отмеченным наградами сериалам, как «Ходячие мертвецы», «Банды Лондона», «Безумцы» и «Ривьера», а также к множеству популярных фильмов, уникальным фаворитам фестивалей, обширной коллекции фильмов ужасов, научной фантастики и триллеров. Все это доступно на AMC+ по подписке без какой-либо рекламы. Выгодным преимуществом пакета является то, что он включает в себя лучшие коллекции Shudder, IFC Films Unlimited, а также эксклюзивные сериалы и популярные шоу телеканалов SundanceTV, AMC, BBC America. Стриминговый пакет доступен через такие сервисы, как Apple TV Channels, Comcast Xfinity, Amazon Prime Video Channels, DirecTV, Roku, Dish и Sling TV.