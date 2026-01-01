Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode
Номинант
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
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