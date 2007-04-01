В 1 сезоне 6 серии сериала «Тюдоры» с помощью канцлера Уолси монарх пытается добиться расторжения брака с Арагонской, чтобы сделать Болейн законной супругой. Испанский император держит Папу Римского в заложниках ради усиления своей власти.
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