В 1 сезоне 7 серии сериала «Тюдоры» страну охватывает эпидемия смертоносной инфекционной болезни, «потливой горячки». Монарх всеми силами пытается избежать заражения, а канцлер Уолси способствует расторжению брака правителя с Арагонской.
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