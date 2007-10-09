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Постер к сериалу Тюдоры
Киноафиша Сериалы Тюдоры Сезоны
Тюдоры (2007 - 2010), список сезонов The Tudors 16+
Год выпуска 2007
Страна США/Ирландия/Канада
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Showtime
Список сезонов сериала «Тюдоры»
Тюдоры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 10 эпизодов
 
Тюдоры - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 10 эпизодов
 
Тюдоры - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 8 эпизодов
 
Тюдоры - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 10 эпизодов
 
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