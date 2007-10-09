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Тюдоры
Сезоны
Тюдоры (2007 - 2010), список сезонов
The Tudors
16+
Год выпуска
2007
Страна
США/Ирландия/Канада
Эпизод длится
53 минуты
Телеканал
Showtime
Список сезонов сериала «Тюдоры»
Сезон 1 / Season 1
2007,
10 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2008,
10 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2009,
8 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2010,
10 эпизодов
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