В 1 сезоне 2 серии сериала «Тюдоры» молодой монарх решает заключить мирный договор с французами. Болейн поручает дочерям стать любовницами Генриха VIII, а фрейлина Блаунт рожает внебрачного сына, который может стать преемником короля.
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