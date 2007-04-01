В 1 сезоне 1 серии сериала «Тюдоры» молодой король пытается использовать гибель дяди, чтобы развязать войну с французами. Лорд-канцлер манипулирует Генрихом VIII ради собственных амбиций, а фрейлина Блаунт рассказывает монарху о своей беременности.
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