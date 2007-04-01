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Киноафиша Сериалы Тюдоры Сезоны Сезон 1 Серия 3

Тюдоры 2007 - 2010 3 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Тюдоры»
Хладнокровно
Сезон 1 / Серия 1 1 апреля 2007
Просто Генрих
Сезон 1 / Серия 2 8 апреля 2007
Уолси, Уолси, Уолси!
Сезон 1 / Серия 3 15 апреля 2007
Его Величество, Король
Сезон 1 / Серия 4 22 апреля 2007
Поднимитесь, милорд
Сезон 1 / Серия 5 29 апреля 2007
Истинная любовь
Сезон 1 / Серия 6 6 мая 2007
Послание Императору
Сезон 1 / Серия 7 13 мая 2007
Правда и справедливость
Сезон 1 / Серия 8 20 мая 2007
Прежде смотрите на Бога
Сезон 1 / Серия 9 3 июня 2007
Смерть Уолси
Сезон 1 / Серия 10 10 июня 2007
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Тюдоры» молодой монарх приглашает одну из дочерей Болейн ко двору. По рекомендации Уолси король настаивает на помолвке сестры с португальским правителем пожилого возраста для укрепления союза двух государств.

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