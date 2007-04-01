В 1 сезоне 3 серии сериала «Тюдоры» молодой монарх приглашает одну из дочерей Болейн ко двору. По рекомендации Уолси король настаивает на помолвке сестры с португальским правителем пожилого возраста для укрепления союза двух государств.
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