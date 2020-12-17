Меню
Противостояние 2020 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Противостояние
The Stand 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
В 1 сезоне сериала «Противостояние» генетически модифицированный вирус гриппа вырывается на свободу — в итоге погибают миллиарды людей по всей планете. К счастью, небольшой группе все-таки удается выжить, среди них оказались вдовец по имени Стюарт, двое подростков из маленького городка, неудачливый певец Ларри, учительница начальных классов Надин, глухонемой парень Ник и многие другие. Каждому из героев начинают сниться сны с участием пожилой женщины Эбигэйл и загадочного мужчины в черном по имени Рэндалл Флэгг. Они еще не подозревают, что эти фигуры являются символами добра и зла.

0.0
5.7 IMDb
Конец The End
Сезон 1 Серия 1
17 декабря 2020
Карманный спаситель Pocket Savior
Сезон 1 Серия 2
24 декабря 2020
Пустая страница Blank Pages
Сезон 1 Серия 3
31 декабря 2020
Дом мёртвых The House of the Dead
Сезон 1 Серия 4
7 января 2021
Страх и ненависть в Нью-Вегасе Suspicious Minds
Сезон 1 Серия 5
14 января 2021
Бдение The Vigil
Сезон 1 Серия 6
21 января 2021
Прогулка The Walk
Сезон 1 Серия 7
28 января 2021
Противостояние The Stand
Сезон 1 Серия 8
4 февраля 2021
Coda: Frannie in the Well
Сезон 1 Серия 9
11 февраля 2021
