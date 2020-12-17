В 1 сезоне сериала «Противостояние» генетически модифицированный вирус гриппа вырывается на свободу — в итоге погибают миллиарды людей по всей планете. К счастью, небольшой группе все-таки удается выжить, среди них оказались вдовец по имени Стюарт, двое подростков из маленького городка, неудачливый певец Ларри, учительница начальных классов Надин, глухонемой парень Ник и многие другие. Каждому из героев начинают сниться сны с участием пожилой женщины Эбигэйл и загадочного мужчины в черном по имени Рэндалл Флэгг. Они еще не подозревают, что эти фигуры являются символами добра и зла.