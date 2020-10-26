Натан влюбился в Холли в ту же секунду, как увидел её. С тех пор прошло много счастливых лет, которые они провели вместе, но всё заканчивается, когда на пороге их общего дома появляется Боб. У него и Натана есть давняя тайна: оба замешаны в смерти девушки, чьи останки захоронены в лесу. На том месте готовится стройка жилого квартала, и если кости, погибшей найдут, то парочке придётся сесть в тюрьму. Больше всего на свете Натан боится лишиться доверия жены, но именно поэтому он должен перепрятать улики.