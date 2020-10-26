Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Сестра
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
1 постер
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Сестра
Сестра (2020 - 2020) The Sister 16+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV
Продолжительность 4 часа 0 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

Натан влюбился в Холли в ту же секунду, как увидел её. С тех пор прошло много счастливых лет, которые они провели вместе, но всё заканчивается, когда на пороге их общего дома появляется Боб. У него и Натана есть давняя тайна: оба замешаны в смерти девушки, чьи останки захоронены в лесу. На том месте готовится стройка жилого квартала, и если кости, погибшей найдут, то парочке придётся сесть в тюрьму. Больше всего на свете Натан боится лишиться доверия жены, но именно поэтому он должен перепрятать улики.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тим Плестер
Тим Плестер
Рассел Тови
Рассел Тови
Амрита Ачария
Амрита Ачария
Аманда Рут
Аманда Рут
Берти Карвел
Берти Карвел
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сестра - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши