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Нина Туссен-Вайт
Nina Toussaint-White
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Персоны
Нина Туссен-Вайт
Нина Туссен-Вайт
Nina Toussaint-White
Дата рождения
1 октября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Нины Туссен-Вайт
Родилась в октября 1985 года.
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7.9
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Дядя
(2014)
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(2021)
Фильмография Нины Туссен-Вайт
Убийство перед вечерней
драма, криминал
2025, Великобритания
6.6
Беглец
Kandahar
боевик, триллер
2023, США
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7.2
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драма
2021, Великобритания
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Сестра
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2020, Великобритания
7.9
Телохранитель министра
драма, криминал, триллер
2018, Великобритания
7.7
Дядя
комедия
2014, Великобритания
6.4
Ведьмы четырёх стихий
драма, комедия, фэнтези
2012, Великобритания
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