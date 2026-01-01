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Нина Туссен-Вайт
Нина Туссен-Вайт Nina Toussaint-White
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Нина Туссен-Вайт

Nina Toussaint-White

Дата рождения
1 октября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Нины Туссен-Вайт

Родилась в октября 1985 года.

Популярные фильмы

Телохранитель министра 7.9
Телохранитель министра (2018)
Дядя 7.7
Дядя (2014)
Показательный судебный процесс 7.2
Показательный судебный процесс (2021)

Фильмография Нины Туссен-Вайт

Убийство перед вечерней
Убийство перед вечерней
драма, криминал 2025, Великобритания
Беглец 6.6
Беглец Kandahar
боевик, триллер 2023, США
Смотреть трейлер Рецензия
Показательный судебный процесс 7.2
Показательный судебный процесс
драма 2021, Великобритания
Сестра 5.7
Сестра
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2020, Великобритания
Телохранитель министра 7.9
Телохранитель министра
драма, криминал, триллер 2018, Великобритания
Дядя 7.7
Дядя
комедия 2014, Великобритания
Ведьмы четырёх стихий 6.4
Ведьмы четырёх стихий
драма, комедия, фэнтези 2012, Великобритания
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Новости о Нине Туссен-Вайт
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