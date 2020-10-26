В 1 сезоне сериала «Сестра» исследователь паранормальных явлений Боб вынуждает Натана вернуться на место преступления, совершённого много лет назад, и перезахоронить кости убитой ими девушки. Натан не хочет ворошить прошлое, но Боб даёт ему запись, на которой сквозь белый шум можно различить слова «я жива». Последний уверен, что призрак покойницы не отпустит их, и если Нейт откажет, то он обратится в полицию прежде, чем кто-то найдёт останки девушки. Для того чтобы выполнить задуманное, обоим придётся восстановить события роковой ночи.