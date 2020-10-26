Меню
Сестра 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сестра
The Sister 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сестра»

В 1 сезоне сериала «Сестра» исследователь паранормальных явлений Боб вынуждает Натана вернуться на место преступления, совершённого много лет назад, и перезахоронить кости убитой ими девушки. Натан не хочет ворошить прошлое, но Боб даёт ему запись, на которой сквозь белый шум можно различить слова «я жива». Последний уверен, что призрак покойницы не отпустит их, и если Нейт откажет, то он обратится в полицию прежде, чем кто-то найдёт останки девушки. Для того чтобы выполнить задуманное, обоим придётся восстановить события роковой ночи. 

Рейтинг сериала

0.0
5.9 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Сестра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 октября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 октября 2020
