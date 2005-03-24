В 1 сезоне 2 серии сериала «Офис» пародия Майкла на неоднозначный стенд-ап Криса Рока вынуждает руководство провести семинар о расовом разнообразии. Майклу не нравится то, что рассказывает преподаватель, и он проводит семинар самостоятельно.
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