В 1 сезоне 2 серии сериала «Офис» пародия Майкла на неоднозначный стенд-ап Криса Рока вынуждает руководство провести семинар о расовом разнообразии. Майклу не нравится то, что рассказывает преподаватель, и он проводит семинар самостоятельно.