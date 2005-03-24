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Офис 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Забота о здоровье
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Все серии 1 сезона «Офис»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 24 марта 2005
День различий
Сезон 1 / Серия 2 29 марта 2005
Забота о здоровье
Сезон 1 / Серия 3 5 апреля 2005
Альянс
Сезон 1 / Серия 4 12 апреля 2005
Баскетбол
Сезон 1 / Серия 5 19 апреля 2005
Горячая девчонка
Сезон 1 / Серия 6 26 апреля 2005
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Офис» Майкл намерен сократить расходы офиса, но принимать непростое решение не хочет. Он поручает Дуайту выбрать новый план страховки для сотрудников, но выбранный им вариант не устраивает остальных.

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