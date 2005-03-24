В 1 сезоне 3 серии сериала «Офис» Майкл намерен сократить расходы офиса, но принимать непростое решение не хочет. Он поручает Дуайту выбрать новый план страховки для сотрудников, но выбранный им вариант не устраивает остальных.
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