В 1 сезоне 6 серии сериала «Офис» появление новой девушки в офисе, Кэти, вызывает интерес Майкла и Дуайта. Главный офис предлагает премию лучшему продажнику, но Майкл тратит деньги быстрее, чем определяется победитель.
Related video
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Авторизация по e-mail