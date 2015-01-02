Во 2 сезоне 6 серии сериала «Мушкетеры» астролог приглашает королевскую семью в собственный замок, где они смогут стать свидетелями солнечного затмения. В итоге гости и их телохранители попадают в плен к безумцу, одержимому жаждой мести.
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