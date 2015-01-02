Во 2 сезоне 1 серии сериала «Мушкетеры» друзья спасают от казни де Рошфора. Позднее выясняется, что генерал де Фуа взят в плен. Король Людовик приказывает мушкетерам и двуличному графу вызволить именитого французского стратега из беды.
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