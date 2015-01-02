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Киноафиша Сериалы Мушкетеры Сезоны Сезон 2 Серия 7

Мушкетеры 2014 - 2016 7 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Мушкетеры»
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Сезон 2 / Серия 1 2 января 2015
Обычный человек
Сезон 2 / Серия 2 9 января 2015
Благородный изменник
Сезон 2 / Серия 3 16 января 2015
Эмили
Сезон 2 / Серия 4 30 января 2015
Возвращение
Сезон 2 / Серия 5 13 февраля 2015
Сквозь тусклое стекло
Сезон 2 / Серия 6 20 февраля 2015
Свадебный переполох
Сезон 2 / Серия 7 27 февраля 2015
Блудный отец
Сезон 2 / Серия 8 6 марта 2015
Обвиняемый
Сезон 2 / Серия 9 20 марта 2015
Испытание и наказание
Сезон 2 / Серия 10 27 марта 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Мушкетеры» близится брак кузины Людовика со шведским принцем. Свадьба укрепит союз двух стран, что невыгодно испанцам. Пользуясь суматохой, Рошфор пытается повысить статус при дворе, избавляясь от конкурентов.

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