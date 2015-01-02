Во 2 сезоне 9 серии сериала «Мушкетеры» Рошфор подделывает письмо королевы Испании, предназначенное ее брату. Почуяв неладное, д’Артаньян и мушкетеры заручаются поддержкой Миледи, пытаясь доказать, что граф является вражеским шпионом.
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