В 1 сезоне сериала «Фильмы, на которых мы выросли» представлены четыре истории, посвященные процессу создания культовых американских фильмов, вышедших в конце прошлого или в начале текущего столетия. В интервью с создателями шоу постановщики, скрипрайтеры, продюсеры и каст детально рассказывают о съемках таких картин, как «Грязные танцы», «Охотники за привидениями» и многих других. Каждое из интервью сопровождается архивными роликами, снятыми непосредственно во время работы над голливудскими шедеврами.