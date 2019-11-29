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Фильмы, на которых мы выросли 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Фильмы, на которых мы выросли
Киноафиша Сериалы Фильмы, на которых мы выросли Сезоны Сезон 1

The Movies That Made Us 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фильмы, на которых мы выросли»

В 1 сезоне сериала «Фильмы, на которых мы выросли» представлены четыре истории, посвященные процессу создания культовых американских фильмов, вышедших в конце прошлого или в начале текущего столетия. В интервью с создателями шоу постановщики, скрипрайтеры, продюсеры и каст детально рассказывают о съемках таких картин, как «Грязные танцы», «Охотники за привидениями» и многих других. Каждое из интервью сопровождается архивными роликами, снятыми непосредственно во время работы над голливудскими шедеврами.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Фильмы, на которых мы выросли График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Грязные танцы Dirty Dancing
Сезон 1 Серия 1
29 ноября 2019
Один дома Home Alone
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2019
Охотники за привидениями Ghostbusters
Сезон 1 Серия 3
29 ноября 2019
Крепкий орешек Die Hard
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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