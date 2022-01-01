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Дэнни Уоллес
Дэнни Уоллес
Danny Wallace
О персоне
Фильмография
Дэнни Уоллес
Danny Wallace
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Дата рождения
16 ноября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Данди, Шотландия, Великобритания
Рост
188 см
Биография Дэнни Уоллеса
Родился 16 ноября 1976 года. Данди, Шотландия, Великобритания.
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