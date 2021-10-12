В 3 сезоне сериала «Фильмы, на которых мы выросли» создатели раскроют еще больше секретов мировых кинобестселлеров. В этот раз зрители узнают, как создавался грим для главного антагониста из «Кошмара на улице Вязов», зачем маску капитана Кирка покрыли белой эмалью, какие стереотипы разрушила легендарная «Поездка в Америку», а также из чего декораторы сделали Королеву Чужих. Коллеги поделятся, что особенно раздражает на съемочной площадке режиссера Тима Бертона, и как Уилл Феррелл получил роль Эльфа.