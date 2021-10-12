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Фильмы, на которых мы выросли 2019 - 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Фильмы, на которых мы выросли
Киноафиша Сериалы Фильмы, на которых мы выросли Сезоны Сезон 3

The Movies That Made Us 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Фильмы, на которых мы выросли»

В 3 сезоне сериала «Фильмы, на которых мы выросли» создатели раскроют еще больше секретов мировых кинобестселлеров. В этот раз зрители узнают, как создавался грим для главного антагониста из «Кошмара на улице Вязов», зачем маску капитана Кирка покрыли белой эмалью, какие стереотипы разрушила легендарная «Поездка в Америку», а также из чего декораторы сделали Королеву Чужих. Коллеги поделятся, что особенно раздражает на съемочной площадке режиссера Тима Бертона, и как Уилл Феррелл получил роль Эльфа.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Фильмы, на которых мы выросли График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Хэллоуин Halloween
Сезон 3 Серия 1
12 октября 2021
Пятница, 13-е Friday The 13th
Сезон 3 Серия 2
12 октября 2021
Кошмар на улице Вязов A Nightmare on Elm Street
Сезон 3 Серия 3
12 октября 2021
Робокоп Robocop
Сезон 3 Серия 4
12 октября 2021
Чужие Aliens
Сезон 3 Серия 5
12 октября 2021
Поездка в Америку Coming to America
Сезон 3 Серия 6
12 октября 2021
Кошмар перед Рождеством The Nightmare Before Christmas
Сезон 3 Серия 7
12 октября 2021
Эльф Elf
Сезон 3 Серия 8
12 октября 2021
График выхода всех сериалов
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