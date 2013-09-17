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Киноафиша Сериалы Проект Минди Сезоны Сезон 2 Серия 11

Проект Минди 2012 - 2017 11 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Проект Минди»
Все мои проблемы решены навсегда
Сезон 2 / Серия 1 17 сентября 2013
Другой доктор Л
Сезон 2 / Серия 2 24 сентября 2013
Музыкальный фестиваль
Сезон 2 / Серия 3 1 октября 2013
Волшебный Морган
Сезон 2 / Серия 4 8 октября 2013
Вечер наготы
Сезон 2 / Серия 5 15 октября 2013
Клуб братанов для пацанов
Сезон 2 / Серия 6 22 октября 2013
Скейтер
Сезон 2 / Серия 7 5 ноября 2013
У вас 1 новое сексуальное сообщение
Сезон 2 / Серия 8 12 ноября 2013
Минди Лахири — расистка
Сезон 2 / Серия 9 19 ноября 2013
Разрушители свадеб
Сезон 2 / Серия 10 26 ноября 2013
Засада рождественской вечеринки
Сезон 2 / Серия 11 3 декабря 2013
Дэнни Кастеллано — мой личный тренер
Сезон 2 / Серия 12 7 января 2014
Лос-Анджелес
Сезон 2 / Серия 13 14 января 2014
Пустыня
Сезон 2 / Серия 14 21 января 2014
Поцелуй же меня, идиот!
Сезон 2 / Серия 15 1 апреля 2014
Индийские ТОЛСТУШКИ
Сезон 2 / Серия 16 1 апреля 2014
Будь спокойна
Сезон 2 / Серия 17 8 апреля 2014
Девичья страсть
Сезон 2 / Серия 18 8 апреля 2014
Думай как Питер
Сезон 2 / Серия 19 15 апреля 2014
Полицейский и гинеколог
Сезон 2 / Серия 20 22 апреля 2014
Девушка, живущая по соседству
Сезон 2 / Серия 21 29 апреля 2014
Дэнни и Минди
Сезон 2 / Серия 22 6 мая 2014
О чем серия

Во 2 сезоне 11 серии сериала «Проект Минди» Джереми наконец-то приводит себя в прежнюю форму, но стрессовая ситуация быстро возвращает его к обжорству. Тем временем Минди продумывает план, как влюбить в себя Клиффа на рождественской вечеринке.

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