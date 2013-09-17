Во 2 сезоне 4 серии сериала «Проект Минди» Минди оказывается в депрессии после разрыва отношений с Кейси. От безысходности она даже решает переспать с Морганом, ведь по традиции все его бывшие девушки тут же выходили замуж после расставания.
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