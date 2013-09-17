Во 2 сезоне 1 серии сериала «Проект Минди» Кейси и Минди наслаждаются жизнью на Гаити и даже решают пожениться. Но проблемы со здоровьем вынуждают Минди немедленно вернуться домой, где на ее место уже нашли другого доктора – Пола Леотарда.
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